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أسرار الصحف ليوم السبت 30 نيسان 2022

30
APRIL
2022
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البناء

توقفت القنوات الإسرائيلية أمام ما قاله السيد حسن نصرالله عن جهوزيّة إيرانيّة لاستهداف العمق الإسرائيلي رداً على أي استهداف لقواتها في سورية وعن جهوزية المقاومة للردّ الفوري دون إنذار مسبق وحفظ حق الرد على أي استهداف إسرائيلي مقبل. واعتبرت أن «إسرائيل» في حالة حرب.

قال سفير أوروبي في بيروت إنه لم يتلق تفسيراً لدعوة القوات اللبنانية لطرح الثقة بوزير الخارجية وغياب نواب من القوات عن الجلسة التي فشلت بسبب عدم توافر النصاب وأنه اضطر للإشارة في تقريره لحكومته إلى ارتباك شديد يفسّر تضارب سلوك القوات أو تدخل خارجيّ في اللحظة الأخيرة.

الجمهورية
ـ إتفق مسؤولان في تيار بارز غير مشارك في الانتخابات على دعم لائحة إنتخابية في دائرة أساسية، لمواجهة لائحة أخرى خلافا لتوجيهات التيار.
ـ سفير دولة عربية عاد أخيراً إلى بيروت، أكّد أنّ شراكة بلاده الكاملة مع فرنسا تجاه معالجة الوضع في لبنان ستبدأ نتائجها العملية بالظهور بعد انتهاء الإنتخابات.
ـ إهتم مرجع عالٍ بمتابعة حادث الإعتداء على أحد الوزراء وطلب إلى الجهات القضائية والأمنية عدم التراخي في الموضوع، مستفسرا عن سبب إطلاق سراح فتيات كن مع المعتدي وشاركنه.

اللواء

يدور نقاش بين الجهات المعنية بإجراء الانتخابات ومراقبتها لجهة حجم الأموال المرصودة أو المدفوعة لإغراء المؤيدين والمترددين بالمشاركة والانتخاب لصالحهم.

تردد أن لقاء زعيم وسطي مع مرجع حليف لم يهدّئ قلقه الانتخابي والمخاوف من خطط تستهدف تمثيله.

يروي خبراء كيف أن بعض المناورات التي جرت في البقاع، من شأنها أن تشتت أصوات فريق مناهض للمحور الممانع!

 

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