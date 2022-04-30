عناوين الصحف ليوم السبت 30 نيسان 2022

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الأخبار

ـ الحرب على روسيا: أميركا تورّط العرب؟

ـ البخاري: السنّة سيقترعون

ـ البنك الدولي يمنع الكهرباء عن لبنان

ـ مجموعة العمل الأميركية: سامي وميشال وبولا مرشحو واشنطن

البناء

ـ نصرالله يكشف عن إنذار إيرانيّ لدول التطبيع.. وجهوزيّة للردّ على أيّ استهداف في عمق الكيان:

ـ ردّنا هذه المرّة سيكون فورياً

ـ محور المقاومة جاهز لمعادلة حماية القدس..‬ سقط التطبيع

ـ ندعو الحكومات والجيوش العربيّة لمعادلة زوال القدس يعني زوال «إسرائيل»

الجمهورية

ـ الانتخابات معبر الى «التحديات الكبرى»

ـ «مجلس الدفاع»: لإنجاح الانتخابات

ـ إفقار الناس: طريقة جديدة لمحاربة الفساد

ـ الطموحات الانتخابية تُقدّم الأحزاب على الشخصيات

اللواء

ـ الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!

ـ السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية

ـ الملك سلمان وأردوغان يُدشّنان مرحلة جديدة من العلاقات والتفاهمات

ـ 42 جريحاً بمواجهات مع الاحتلال و160 ألفًا صلّوا في الأقصى

الديار

ـ الديار تكشف القصة الكاملة للكابيتال كونترول الحالي

ـ السفير السعودي جمع السنيورة والمخزومي لتخفيف التوتر بين السنة

ـ نصرالله: أيّ خطأ يُقدم عليه العدو الإسرائيلي سيكون الردّ عليه سريعاً ولن تسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد

ـ الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل أسبوعها العاشر