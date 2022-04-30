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عناوين الصحف ليوم السبت 30 نيسان 2022

30
APRIL
2022
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الأخبار

ـ الحرب على روسيا: أميركا تورّط العرب؟
ـ البخاري: السنّة سيقترعون
ـ البنك الدولي يمنع الكهرباء عن لبنان
ـ مجموعة العمل الأميركية: سامي وميشال وبولا مرشحو واشنطن

البناء
ـ نصرالله يكشف عن إنذار إيرانيّ لدول التطبيع.. وجهوزيّة للردّ على أيّ استهداف في عمق الكيان:
ـ ردّنا هذه المرّة سيكون فورياً
ـ محور المقاومة جاهز لمعادلة حماية القدس..‬ سقط التطبيع
ـ ندعو الحكومات والجيوش العربيّة لمعادلة زوال القدس يعني زوال «إسرائيل»

الجمهورية
ـ الانتخابات معبر الى «التحديات الكبرى»
ـ «مجلس الدفاع»: لإنجاح الانتخابات
ـ إفقار الناس: طريقة جديدة لمحاربة الفساد
ـ الطموحات الانتخابية تُقدّم الأحزاب على الشخصيات

اللواء
ـ الانتخابات تقترب: جهوزية أمنية ونقص ماليّ!
ـ السنيورة بقاعاً لمنع سيطرة حزب الله وإيران.. وعرض عسكري رمزي في احتفال الضاحية
ـ الملك سلمان وأردوغان يُدشّنان مرحلة جديدة من العلاقات والتفاهمات
ـ 42 جريحاً بمواجهات مع الاحتلال و160 ألفًا صلّوا في الأقصى

الديار
ـ الديار تكشف القصة الكاملة للكابيتال كونترول الحالي
ـ السفير السعودي جمع السنيورة والمخزومي لتخفيف التوتر بين السنة
ـ نصرالله: أيّ خطأ يُقدم عليه العدو الإسرائيلي سيكون الردّ عليه سريعاً ولن تسمعوا بالاحتفاظ بحق الرد
ـ الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل أسبوعها العاشر

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