living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نصرالله: جاهزون لأي حماقة إسرائيلية وسنردّ مباشرة

30
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار - 

حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العدو الإسرائيلي من «ارتكاب أي حماقة ضد لبنان» خلال الانتخابات النيابية الشهر المقبل، مؤكداً أن «الانتخابات لن تشغلنا عن الرد، وسنكون في أعلى جاهزية، وأي حماقة سنردّ عليها مباشرة ولن تسمعوا عبارة سنحتفظ بحق الرد».

وفي كلمة خلال إحياء «يوم القدس العالمي»، أمس، كشف نصرالله أن «إيران أبلغت دول المنطقة التي طبّعت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقاً من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول»، وأكّد أن إيران «قد تقدم على ضرب الكيان الصهيوني مباشرة في حال استمرار التهديدات الإسرائيلية على الموجودات الإيرانية في المنطقة». ودعا دول المنطقة إلى توجيه رسالة للكيان الصهيوني بأن «زوال القدس والأقصى والمقدسات يعني زوال إسرائيل». وشدّد على أن «الخط الجهادي العسكري أثبت أن إسرائيل تقهر وليست قدراً وليست هي المتفوق بالمطلق وقد ألحقنا بها الهزيمة وراء الأخرى».

نصرالله أكد أن «القدس وفلسطين جزء من ديننا وعقيدتنا ولن ننسى ولن نيأس ولن نسقط أمام الضغوط، وهذا ما لا يدركه الأميركيون والغربيون وأصحاب المشروع الصهيوني وبعض المتخاذلين في عالمنا العربي». وأشار إلى أنه «منذ بداية تأسيس هذا الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة عمل قادته على مسارات عدة، منها الرهان على الوقت لينسى الفلسطيني أرضه ومقدساته ولينسى العرب والمسلمون تلك المقدسات المغتصبة، وهذا المسار قد سقط. كما سقط مسار تيئيس الشعب الفلسطيني الذي هو اليوم أشد أملاً بالتحرير». ولفت إلى أن «المسار الثالث، وهو مسار الإنهاك عبر الضغوط المستمرة داخل فلسطين المحتلة وعلى كل محور مقاومة، لم يحقق هدفه على الإطلاق». وأكد نصرالله أن «يوم القدس يأتي ونحن في موقع استراتيجي متقدم جداً، حيث تطورت مسارات عديدة من جهة المقاومين وحركات المقاومة، منها مسار العمليات الجهادية في الضفة والـ48 التي كشفت هشاشة الأمن في الكيان وهزت ثقة الإسرائيليين بجيشهم وأجهزتهم الأمنية وحكومتهم، وعزّزت القلق الوجودي»، و«أهم إنجاز تحقق اليوم هو سقوط معادلة الاحتلال والأمن التي يقوم عليها المشروع الصهيوني ومستقبل الكيان الصهيوني».

وأكد نصرالله على ترابط ساحات محور المقاومة، مكرراً الدعوة إلى «المعادلة الإقليمية لحماية القدس ومفادها أن زوال القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية يعني زوال إسرائيل... وهذا أمر لا يمكن أن يسكت عنه محور المقاومة، لا دوله ولا شعوبه وجيوشه ولا حركات المقاومة فيه».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout