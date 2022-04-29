إحباط محاولة سرقة محل في الهرمل

حاولا شخصان الدخول الى محل لبيع الادوات الصحية في حي الدورة، وسط مدينة الهرمل، قتل صاحب المحل ويدعى (ح. ا.) بهدف السرقة.



وقد تنبه احد المارة إلى الصراخ فدخل المحل وتم توقيف السوري وتسليمه الى مخفر الهرمل للتحقيق، فيما تقوم القوى الامنية ومخابرات الجيش بالبحث عن الاخر الذي لاذ بالفرار.



وتم نقل صاحب المحل الى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تعرض لكدمات في الراس والصدر، بحسب الوطنية للاعلام.