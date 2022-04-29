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حجار يدعو الى اجتماع افتراضي لبحث إمكانيّة تقديم المساعدة لذوي ضحايا حادثة غرق زورق طرابلس

29
APRIL
2022
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار:
بعد تكليف مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة وزارة الشؤون الإجتماعيّة التواصل مع الهيئات والمنظّمات الدوليّة للبحث في إمكانيّة تقديم المساعدة لذوي ضحايا حادثة غرق زورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس، دعا وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار بالتعاون مع بلديّة طرابلس إلى إجتماعٍ إفتراضيّ لمجموعةٍ من المنظمات الدوليّة الفاعلة في لبنان، منها اليونيسف UNICEF والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR ومنظّمة الهجرة الدوليّة IMO، بالإضافة إلى ممثّل عن قيادة الجيش والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مدينة طرابلس، للبحث في الإستجابة لهذه الأزمة الإنسانيّة. خلال الإجتماع، دار البحث حول الآلية المثلى للإستجابة لحاجات الأسر المتضرّرة من هذه الكارثة على مختلف الأصعدة، وإتُفِق على أن تكون الاستجابة تحت إشراف "خطّة لبنان للإستجابة للأزمة" ال LCRP والهيئة العليا للإغاثة عن طريق مشاركة قاعدة البيانات والمعلومات، وذلك لتفادي الازدواجيّة بالاستفادة من المساعدات العينيّة، الصحية والدعم النفسيّ. وسيستمر التنسيق فيما بين مختلف الجهات لتنفيذ هذه الخطّة، من خلال إجتماعاتٍ دوريّة مكثّفة.

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