الانتخابات لن تشغلنا عن الرد على أي عدوان اسرائيلي...نصرالله: عندما تبدأ المناورات الاسرائيلية سنكون في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية

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في يوم القدس العالمي، وجّه أمين عام حزب الله السيد جسن نصرالله التحية الى عشرات الالاف الفلسطينيين الذين لم يغادروا المسجد الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان في وجه الاحتلال الاسرائيلي، لافتاً الى أنه يجب مواجهة التطبيع، فالعلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الاسرائيلي لن تؤدي الى اليأس، وهذا مسار يجب أن يواجه دون حسابات ودون تمييز، معتبراً ان قمة النفاق قول بعض الدول ان العلاقات مع الكيان هي لحماية الفلسطينيين، وهذا استغباء.

وأكد السيد نصرالله أن المناورات الاسرائيلية ان كانت قبل أو بعد الانتخابات النيابية، فالمقاومة في لبنان ستكون في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية حتى لا نؤخذ على حين غفلة، وقال: “لا تراهنوا على تعب هنا أو ملل هناك أو جوع هنا أو فقر هناك.. أي خطأ أو حماقة أو عمل عـدواني صغير أو كبير سيتم الرد عليه سريعًا ومباشرة ولن تسمعوا “نحتفط لأنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين”، فمناوراتكم لا تخيفنا والانتخابات النيابية لا تشغلنا عن الجهوزية ولا عن الرد على العدوان ولا عن حماية بلدنا”.