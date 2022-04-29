انتخابات 2022- أمل أبو زيد: الانتشار رئة لبنان ولن يُهزَم التيار

A + A -

أجرى المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في قضاء جزين النائب السابق أمل ابو زيد حواراً شاملاً مع "كولكو كندا" حول المستجدات السياسية والانتخابية، وأكد "أن التيار الوطني الحر سيبقى الرقم الصعب في منطقة جزين ونحن نتجه للمعركة الانتخابية بكل ثقة وهدفنا الفوز"، متوجهاً إلى أهالي جزين بالقول "نحن بحاجة إلى مشاركتكم في الانتخابات النيابية والتصويت بكثافة لنكمل مسيرة النضال التي بدأها رئيس الجمهورية ميشال عون".

وإعتبر أبو زيد "أن 15 ايار هو تاريخ مفصلي وعلى الرغم من الادعاءات والاموال التي تُصرَف لهزم التيار الوطني الحر وال Character assassination الذي تعرّض له كل من الرئيس عون والوزير جبران باسيل سننتصر في الانتخابات".

وخاطب المغتربين في كندا ودول الاغتراب قائلاً "كما كان الانتشار رئة لبنان فإن دوركم اساسي بأن تشاركوا في الانتخابات النيابية".