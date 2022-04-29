المجلس الشيعي: استهلال شوال غروب الاحد

A + A -

أعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في بيان، أن "نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب دعا المؤمنين إلى استهلال شهر شوال المبارك لهذا العام، غروب يوم الاحد الموافق 1/5/2022م. فعلى كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس (طريق المطار) للادلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين عند غروب يوم الاحد، ويتلقى المجلس اتصالات مستهلي عيد الفطر المبارك من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.

وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

457600/01-457800/01-456703/01-456702/01-456701/01".