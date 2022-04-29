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بيان من كهرباء لبنان حول المواد الكيميائية في الزوق!

29
APRIL
2022
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان جاء فيه: "عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان بهذا الخصوص، لا سيما بيانها تاريخ 24/3/2022 حول هذا الموضوع، تعود وتؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان على أن المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق لا تشكّل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه، وهي غير قابلة للاشتعال أو الانفجار وفقاً لإفادة الجهات الأمنية والمجلس الوطني للبحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ".

وأضاف البيان: "وفقاً لإفادة شركة "Combilift" الألمانية المتخصّصة بتلف المواد الكيميائية، وقد سبق وأن تم توضيح هذه المعطيات في بيان المؤسسة المذكور تاريخ 24/3/2022 والمستندات المرفقة به، وإن هذه المواد هي كناية عن مواد كيميائية مختلفة (حوالي 80 طن) تستعمل لتشغيل المعمل، وهذه المواد نفسها تستعمل في مختلف المعامل الصناعية ولا سيما في معامل الإنتاج الحرارية".

وتابع، "وفي هذا السياق، يهمّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تذكّر أيضاً بأنه سبق لها وأن عقدت صفقة بتاريخ 30/3/2021 مع شركة Tecmo الممثّلة لشركة Combilift الألمانية المتخصّصة لتوضيب ونقل المواد المنتهية الصلاحية ونقلها من المعمل لتلفها خارج لبنان، وفقاً لتوصيات الجهات المعنية، وهي كناية عن حوالي (13 طن) من مادتي الـPhosphate Trisodique والـMetasilicate de Soude".

وأردف البيان، "وبالتالي تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بكامل واجباتها لنقل وتلف هذه المواد، ولكن الشركة المذكورة لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه الأشغال، وهو الأمر الخارج عن إرادة المؤسسة".

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