توقيف مزور ومنتحل صفة...

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه: "تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ا. ز. (مواليد عام 1981، لبناني) بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال صفة".



وأضاف البلاغ: "لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل – بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".