living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حجوزات الفنادق في بيروت %50 ونشاط ملحوظ للسياحة الداخلية عشية عيد الفطر

29
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر أن لبنان يشهد عشية عيد الفطر قدوم لسياح عراقيين وأردنيين ومصريين ومغتربين لبنانيين.

 

ولفت في بيان إلى غياب كامل للسياح الخليجيين، مؤكدا أن الطائرات التي أتت من دول الخليج عشية عيد الفطر كانت ممتلئة وضمت مغتربين لبنانيين بشكل كبير جداً، وهؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في تحريك السياحة الداخلية حيث هناك حجوزات كثيرة خارج بيروت من قبلهم تعدّت نسبتها الـ 50%.

 

وكشف الأشقر أن فنادق العاصمة سجلت أيضاً حجوزات تعدت نسبتها الـ50%، مشيراً الى أن الأعياد المتتالية خلال الاسابيع الثالثة الماضية لم تعطِ جرعة أوكسيجين للقطاع السياحي وذلك بسبب الطبيعة الديموغرافية للبنان.

 

وأكد أن الحركة التي يشهدها القطاع السياحي ستساعد المؤسسات السياحية في مواجهة التكاليف المرتفعة التي تتكبدها لجهة تأمين الطاقة وتكاليف الصيانة التي تتم جميعها بالعملة الصعبة.

 

وعبّر رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان عن أهمية السياح الخليجيين لإنعاش القطاع السياحي والكثير من القطاعات الإقتصادية في لبنان، مستبعدا مجيء سياح خليجيين خلال موسم الصيف، وقال: " لا مؤشرات حتى الآن توحي بهذا الإنفراج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout