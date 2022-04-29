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محمد رعد: من يقول لا لسلاح المقاومة يعني نعم لمصالحة إسرائيل

29
APRIL
2022
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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأننا كما قهرنا الإحتلال، سنعطي إلتفاتة خاصّة وإستثنائية للوضع الإقتصادي وإعادة التأسيس في بنى الدولة حتى تستقيم الأمور مجددًا.

 

وقال رعد: نحن لا نطلب تغييرًا جذريًا، نعرف الواقع اللبناني، ما لم يحدث تغيير واسع في المنطقة من حولنا لن يحصل تطوّر نوعي في الواقع السياسي اللبناني.

 

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حبوش أضاف رعد: نريد حدّا أدنى من توفّر مقوّمات التصرّف المسؤول من قبل الدولة مع رعاياهم ومواطنيها وهذا ما نطمح إليه في مستقبل الأيام.

 

وأشار رعد لا أحد يفتكِر بأنّ تعطيل الإنتخابات هو لمصلحة البلد، بل تعطيلها سيعود بنا إلى الوراء، لكن أن تجري الإنتخابات على علّاتها في هذا الظرف هو خطوة متقدّمة يجب أن نخطوها.

 

ولفت رعد إلى كل من قدّم برنامجه الإنتخابيّ وشعارهم لا لسلاح المقاومة أرادوا إبلاغنا رسالة واضحة لن نفهما غير ذلك، وهي من يقول لا لسلاح المقاومة يعني نعم لمصالحة إسرائيل و أهلا وسهلا بإسرائيل حتى لو تريد أن تكون عنصر التفوّق على كل دول المنطقة هكذا تُنفَهم، وهذا عيب أن يُطرح في برنامج إنتخابي.

 

وشدّد رعد: ما نملكه هو المصداقية، لا يوجد لدينا أرصدة في المصارف لنوزّعها على العالم ، ولا أحلام ورديّة ننثرها بين الجمهور ، بل نحن وجمهورنا متفًا بكتف سنخوض هذه المعركة ونتصدّى من أجل أن نبني بلدنا ليستجيب لتطلّعاتنا.

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