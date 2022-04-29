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نهاية نيسان بالغبار والأمطار... وتحذير!

29
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ7 درجات، وتكون مترافقة برياح قوية تصل سرعتها الى 70 كلم/س وتكون محملة بالغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا، مع نسبة رطوبة منخفضة بخاصة خلال الفترة الصباحية. لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتتحول الأجواء الى سديمية مما يزيد من سوء الرؤية.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان تدريجاً اعتباراً من بعد ظهر اليوم الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها شمال أفريقيا محملة بالغبار، مما يؤدي الى سوء في الرؤية وتستمر حتى يوم الاحد، حيث تنحسر تدريجاً ويتقلب الطقس محلياً اعتباراً من صباح الاثنين حيث من المتوقع ان يتأثر اعتباراً من المساء بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان يؤدي الى هطول بعض الأمطار المتفرقة.
معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بين 15و 24 درجة، ولشهر ايار بين 18 و27 درجة.
- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:
قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة كما تنشط الرياح خلال الفترة المسائية ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء ، مما يسبب سوء في الرؤية أحياناً.

السبت:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ7 درجات، وتكون مترافقة برياح قوية تصل سرعتها الى 70 كلم/س وتكون محملة بالغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا، مع نسبة رطوبة منخفضة بخاصة خلال الفترة الصباحية. لذا يحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر وتتحول الأجواء الى سديمية مما يزيد من سوء الرؤية.

الأحد:
غائم جزئيًا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مع بقاء طبقات الغبار في الأجواء مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً ويتشكّل الضباب على المرتفعات.

الإثنين:
غائم جزئياً مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية أحياناً.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهاراً ، جنوبية شرقية ضغيفة إلى جنوبية غربية ليلاً، سرعتها بين 15 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيىء إجمالا بسبب الغبار والرطوبة المرتفعة والضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90%.
- حال البحر: منحفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,52
- ساعة غروب الشمس: 19,19

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