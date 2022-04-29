إنتخابات 2022 - تحديد فترات الصمت الإنتخابي

A + A -

صدر عن وزارة الداخلية البيان التالي:

- للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6\5\2022 ، تبدأ من اعتبارا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخابات أي من منتصف ليل الأربعاء في 4\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع،

2- للإنتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 8\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي من منتصف ليل الجمعة الواقع في 6\5\2022، ولغاية إقفال صناديق الإقتراع،

3- للإنتخابات التي ستجري بتاريخ 12\5\2022 للموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب ، أي من منتصف ليل الثلاثاء في 10\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع.

4- للإنتخابات العامّة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ 15\5\2022 تبدأ فترة الصمت الإنتخابي اعتباراً من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الإنتخاب أي منتصف ليل الجمعة الواقع في 13\5\2022 ولغاية إقفال صناديق الإقتراع ،