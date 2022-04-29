إشاعة الدفع لأبناء طرابلس هو للتغطية على المهرجان وإفشاله.. حرفوش للـOTV: مسيرتي في الحياة السياسية لم تبدأ اليوم

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أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس - عمر حرفوش ان مسيرته في الحياة السياسية لم تبدأ اليوم، ومشروعه بدأ منذ سنتين.

حرفوش وفي حديث للـ OTV اشار الى أنه يفكّر في بناء لبنان وليس سرقة اموال المودعين، والتخطيط لسرقة الوطن.

وأضاف: انا اتكلّم عن لبنان، البلد الواحد، ولست مع فئة ضد فئة.. اريد أن أسترجع كرامة اللبنانيين، أحارَب من الجميع لأنّي وضعت برنامج انتخابي واضح ومفصّل ويصل صداه الى جميع اللبنانيين من دون استثناء.

وقال: أسهل شيء في لبنان هو توجيه الاتهامات .. اريد لبنان المستقل وان يسترجع اللبنانيون كرامتهم ولدينا كل الامكانيات ليكون لبنان من اغنى دول العالم، وبأقل من ثلاثة اشهر .. طريق النجاح هو وجوه جديدة في الحياة السياسية.

وصرّح: الجميع متضرّر من إقالة ومحاكمة رياض سلامة.. ولو هناك قرار جدّي ونهائي بتوقيف سلامة وشقيقه، كان اليوم في السجن.

وكشف حرفوش أن أميركا تموّل حزب الكتائب وميشال معوض وعدد من الجمعيات غير الحكومية.

وسأل: من أين أموال القوات اللبنانية؟ .. التمويل من اسرائيل عبر دولة صديقة لها، واتمنى من القوات ان ترفع دعوى لإثبات انني مخطئ.

وأضاف: كيف تصل الاموال للأحزاب من اجل الحملات الانتخابية؟ والشعب اللبناني لا يمكنه ان يحصل على أمواله من المصارف!

وأشار الى ان اشرف ريفي خان اهل طرابلس من أجل ان يحصل على المال.. برّأ سمير جعجع من قتل رشيد كرامي وصدم الطرابلسيين

وأكد أن 4000 شخص شارك في المهرجان في طرابلس.. وإشاعة التمويل والدفع لأبناء طرابلس هو للتغطية على المهرجان وإفشاله

وقال: عمر حرفوش "مش مزحة" كما يقول البعض، وكميّة الهجوم هو خير دليل على ذلك.

واشار الى ان المشهد في مهرجان طرابلس اشعره بالراحة وهذا ما يوحي انّ التغيير في طرابلس وارد وليس ببعيد

وفي الحديث عن سعد الحريري وجمهور المستقبل، قال حرفوش "لن يجد جمهور تيار المستقبل أقرب من عمر حرفوش له، واتمنى منهم ان يفكروا جيداً قبل التصويت.. فمن طعن سعد الحريري لا يمكن ان يكون بديلاً عنه خصوصا بالنسبة لجمهور تيار المستقبل"



واعتبر حرفوش ان "المحامي وديع عقل هو الوحيد الذي يحارب الفساد عبر الملفات الذي يقدمها ويتابعها في القضاء"

كما "وانّ غادة عون ليست عضو في التيار الوطني الحر، وهي قاضية تقوم بعمل جبّار، وهي تعمل وفقاً لما تؤمن به تجاه لبنان"

واتهم نجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فضيحة ال pcr في المطار، وذلك من خلال شركته الخاصة"