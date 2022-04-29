living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إشاعة الدفع لأبناء طرابلس هو للتغطية على المهرجان وإفشاله.. حرفوش للـOTV: مسيرتي في الحياة السياسية لم تبدأ اليوم

29
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد المرشح عن المقعد السني في طرابلس - عمر حرفوش ان مسيرته في الحياة السياسية لم تبدأ اليوم، ومشروعه بدأ منذ سنتين.

حرفوش وفي حديث للـ OTV اشار الى أنه يفكّر في بناء لبنان وليس سرقة اموال المودعين، والتخطيط لسرقة الوطن.

وأضاف: انا اتكلّم عن لبنان، البلد الواحد، ولست مع فئة ضد فئة.. اريد أن أسترجع كرامة اللبنانيين، أحارَب من الجميع لأنّي وضعت برنامج انتخابي واضح ومفصّل ويصل صداه الى جميع اللبنانيين من دون استثناء.

وقال: أسهل شيء في لبنان هو توجيه الاتهامات .. اريد لبنان المستقل وان يسترجع اللبنانيون كرامتهم ولدينا كل الامكانيات ليكون لبنان من اغنى دول العالم، وبأقل من ثلاثة اشهر .. طريق النجاح هو وجوه جديدة في الحياة السياسية.

وصرّح: الجميع متضرّر من إقالة ومحاكمة رياض سلامة.. ولو هناك قرار جدّي ونهائي بتوقيف سلامة وشقيقه، كان اليوم في السجن.

وكشف حرفوش أن أميركا تموّل حزب الكتائب وميشال معوض وعدد من الجمعيات غير الحكومية.

وسأل: من أين أموال القوات اللبنانية؟ .. التمويل من اسرائيل عبر دولة صديقة لها، واتمنى من القوات ان ترفع دعوى لإثبات انني مخطئ.

وأضاف: كيف تصل الاموال للأحزاب من اجل الحملات الانتخابية؟ والشعب اللبناني لا يمكنه ان يحصل على أمواله من المصارف!

وأشار الى ان اشرف ريفي خان اهل طرابلس من أجل ان يحصل على المال.. برّأ سمير جعجع من قتل رشيد كرامي وصدم الطرابلسيين

وأكد أن 4000 شخص شارك في المهرجان في طرابلس.. وإشاعة التمويل والدفع لأبناء طرابلس هو للتغطية على المهرجان وإفشاله

وقال: عمر حرفوش "مش مزحة" كما يقول البعض، وكميّة الهجوم هو خير دليل على ذلك.

 

واشار الى ان المشهد في مهرجان طرابلس اشعره بالراحة وهذا ما يوحي انّ التغيير في طرابلس وارد وليس ببعيد

وفي الحديث عن سعد الحريري وجمهور المستقبل، قال حرفوش "لن يجد جمهور تيار المستقبل أقرب من عمر حرفوش له، واتمنى منهم ان يفكروا جيداً قبل التصويت.. فمن طعن سعد الحريري لا يمكن ان يكون بديلاً عنه خصوصا بالنسبة لجمهور تيار المستقبل"


واعتبر حرفوش ان "المحامي وديع عقل هو الوحيد الذي يحارب الفساد عبر الملفات الذي يقدمها ويتابعها في القضاء"

 

كما "وانّ غادة عون ليست عضو في التيار الوطني الحر، وهي قاضية تقوم بعمل جبّار، وهي تعمل وفقاً لما تؤمن به تجاه لبنان"

 

واتهم نجل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فضيحة ال pcr في المطار، وذلك من خلال شركته الخاصة"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout