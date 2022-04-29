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إجتماع بين فريق عمل وزارة السياحة وخبراء فرنسيين بحث في آلية إعداد الموازنة وطرق تحديثها

29
APRIL
2022
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عقد اجتماع في مكتب وزير السياحة المهندس وليد نصّار جمع فريق عمل متخصّص من الوزارة مع وفد فرنسي مؤلف من خبراء ماليين، ضمّ المدير العام للمالية العامّة جان بيار بيري، والخبير الإقتصادي جيرارد بيليت، ومديرة مشروع الحوكمة الإقتصادية والمالية سارة الشعار، وعن الوزارة ضمّ فريق عمل مؤلّف من دائرة المحاسبة ورؤساء الدوائر، حيث بحثوا في آلية إعداد الموازنة وطرق تحديثها.
 
ويشمل المشروع وزارتي السياحة والشباب والرياضة كنموذج تطبيقي له بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تقديم اقتراحات لتحسين طريقة إعداد الموازنة المالية في الإدارات العامة كافة.
 
وبعد شرح من فريق عمل الوزارة عن خطّة الوزير نصّار التي اعتمدت في الموازنة الحالية للوزارة والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء والإصلاح فيها، كما إلى تقديم موازنة مجدية وشفافة من خلال رصد الأموال المطلوبة للأمور الأساسية في عمل ودور الوزارة في ظلّ الظروف الإستثنائية الراهنة، اتفق المجتمعون على عقد اجتماعٍ ثانٍ في شهر حزيران المقبل، على أن يثوم الوفد الفرنسي خلاله بعرض تقرير مفصل يتضمن كل المعطيات التي تمّ جمعها في الإدارات، حيث سيتم وضع خطّة واضحة بناء على ذلك تتضمن الإقتراحات لحديث آلية إعداد الموازنة في الإدارات العامة.
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