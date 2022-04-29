ادكار طرابلسي: مجلس الوزراء سيبحث في أول جلسة تشكيل المجالس التحكيمية

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صرّح النائب ادكار طرابلسي أنه قد اقترب تشكيل المجالس التحكيمية التي لطالما انتظرها اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة.

وكان النائب طرابلسي قد تابع الموضوع مع وزيري التربية والعدل الّذين أكّدا أن الملف قد أنجز وصار على طاولة مجلس الوزراء لاقراره بأول جلسة، الأمر الذي يطمئن لجان الاهالي وينصفهم عند حصول اشكاليات مع ادارات المدارس في وضع الموازنات المدرسية.

وزار النائب طرابلسي كل من مطران بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، جورج بقعوني، ومطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الاورثوذكس، جورج صليبا، معايدا بالقيامة المجيدة ومطمئنًّا عن أحوال الكنائس والمدارس المسيحية.