اجتماع هام في وزارة الاتصالات.. تحضيراً للانتخابات

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عقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعا مع مسؤولين في هيئة "اوجيرو" وشركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش"، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة.

وتمت مناقشة كل الامور الادارية واللوجستية لضمان جودة الاتصال وعدم انقطاع الارسال في كل المحطات على كامل الاراضي اللبنانية تسهيلا للعملية الانتخابية المقررة في ١٥ ايار المقبل.

وللغاية، أعطى الوزير القرم توجيهاته بشأن تأمين المحروقات والكهرباء لمحطات الارسال واجراء الصيانة والبقاء بجهوزية تامة تحسبا لأي خلل او انقطاع في الارسال ليتم معالجته بسرعة.

كما اعطى الوزير القرم تعليماته لتأمين مهندسين فنيين للتواجد في غرفة العمليات في وزارة الداخلية والبلديات، يوم الاستحقاق الانتخابي، وذلك بالتنسيق مع الوزير بسام المولوي.