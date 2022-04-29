أبي رميا: التيار سيخوض معركة النهوض ومحاسبة الفاسدين حتى النهاية

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ضمن حملة فكر صح ...صوت تيار من تنظيم اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، أطل أمس مرشح التيار النائب سيمون ‏ابي رميا في لقاء مباشر عبر الصفحة الرسمية للتيار وصفحة هيئة قضاء جبيل، حيث أشار الى ان سببين اساسيين وراء انهيار النظام الاقتصادي، السياسات المالية الخاطئة وإمتهان البعض للنكد السياسي لعرقلة المشاريع الإنمائية والمنتجة لا سيما خطة الكهرباء التي لو اعتمدت منذ ان تقدم بها الوزير جبران باسيل لكانت وفرت على الخزينة مليارات الدولارات. ولوضع حد لهذا "النكد السياسي".

رأى ابي رميا ان تغيير النظام ضرورة لأن نظام الطائف الحالي هو نظام عقيم، داعيا الى اقرار الدولة المدنية واعتماد اللامركزية الادارية والمالية الموسعة.

ولفت أبي رميا الى ان المسار الاساسي للخروج من الأزمة الحالية يكمن في محاسبة الفاسدين واجراء التدقيق الجنائي.

وأكد ابي رميا ان التيار سيخوض معركة النهوض ومحاسبة الفاسدين حتى النهاية ولن يتراجع او يتخاذل لأنه لا يهاب شيئا.

ابي رميا شرح خطوات التيار لمكافحة الفساد التي تمثلت في تقديم سلسلة قوانين تساهم في المحاسبة المالية كاقتراح رفع السرية المصرفية واسترداد الاموال المنهوبة والكابيتال كونترول بصيغة تحفظ حقوق المودعين وغيرها من القوانين الإصلاحية.

وحث أبي رميا التياريين الى الإقبال بكثافة على الاقتراع لإعادة التيار الى طاولة القرار وقطع الطريق على الفاسدين والسارقين مؤكدا ان التيار سيحصد في هذا الاستحقاق اكبر كتلة نيابية على الرغم من حملات التشويه والإساءة التي يتعرض لها.