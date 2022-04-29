مع بداية جديدة في ١٥ ايار لوطن يستعيد شبابه لا يهدر مستقبلهم.. كنعان لقطاع الشباب: كونوا صوتاً واحداً للائحة واحدة فمهما بلغ الصوت التفضيلي لا مقعد بلا حاصل

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أكد النائب ابراهيم كنعان أن "هدفنا في انتخابات أيار 2022، 5 نواب من اصل 8. ففي العام 2005 فزنا ب6 نواب من أصل 8، وبالعام 2009 حققنا 6 نواب من أصل 8، وفي العام 2018، حصلنا على 39 ألف صوت وربحنا 4 نواب من اصل 8 بالقانون النسبي".

وقال كنعان خلال لقاء اقامه قطاع الشباب في التيار في المتن الشمالي، بحضور مرشحي التيار في المتن " هذا التيار لا يقوم بمعارك صغيرة، ولسنا دكنجية تسويات، ولا نخون ولا نطعن في الظهر، ولا نترك حليفاً ولا نضرب بعضنا البعض. فمعركتنا هي معركة حواصل لا صوتاً تفضيلياً. فهما كان الصوت التفضيلي عالياً، اذا لم يكن من حاصل لن يكون هناك مقعداً. لذلك، صوّتوا للتيار تؤمنون الحواصل، وصوتوا للتيار، تفوزون ب5 مقاعد".

وأكد كنعان أن "أهمية انتخابات 2022 هي بكثافة الاقتراع، وكثافة الاقتراع يجب ان تكون للصح، وقد تبيّن من هو الصح. فالتمويل الذي نشهده في الاعلام وعلى الطرقات والتشهير والتشويه ورفض التدقيق الجنائي وكل قانون تقدمنا به لمصلحة الشفافية وكل رقابة برلمانية قمنا بها في المجلس النيابي منذ العام 2009 وحتى اليوم. وقد ظهرت الحقيقة "ويلي ما بدو يشوفها ما بدو يشوف". فيا شباب التيار في المتن الشمالي، الاتكال عليكم في 15 ايار لتكونوا صوتاً واحداً للائحة واحدة من 5 اعضاء".

وقال كنعان "هذا اللقاء يعيد تذكيرنا بأيام التعب والنصر في الوقت نفسه. فأنتم اليوم تشهدون على معركة من سلسلة المعارك التي خضناها في المتن الشمالي منذ العام 2005. والقاسم المشترك في ما بينها كان التهويل والاستهداف والتشويه والتشويش على مرشحي التيار والرئيس ميشال عون، مع ماكينة مال وبروبغندا واعلام، تدفع في بعض الأحيان الى التشكيك بأنفسنا".

اضاف "ولكن العونية والتيار لم يشككوا لحظة بامكاناتهم وقدرتهم ومحبة الناس لهم. ولم نخف لحظة أو يرف لنا جفن، بل نتسلّح بتاريخنا، تاريخ الأبطال، تاريخ سوق الغرب والصمود والاستشهاد، و13 تشرين الذي اعتبره كثيرون النهاية، فلم يكن إلاّ البداية".

وقال "مع بداية جديدة اليوم في 15 أيار، نجدد الوعد مع المتنيين واللبنانيين على كامل الأراضي اللبنانية، بالايمان بوطن جديد يستعيد شبابه، ويمنحهم الحق لا يهدر مستقبلهم بانهيارات ما بعدها انهيارات".

واشار كنعان الى أن "البعض يسألنا ماذا فعلتم؟ ونحن من نسألهم ماذا فعلتم. فقد أورثتمونا الطائف السياسي والمالي والوصاية والاحتلال ما أوصل لبنان الى ما وصل اليه. ونحن مع الرئيس ميشال عون استعدنا التوازن والكرامة للكثير من اللبنانيين، وتشاركنا مع غيرنا في السعي الى صناعة الدولة. ولم يكن هدفنا باي لحظة بالمصالحة المسيحية التي ارسيناها المحاصصة، بل بناء الدولة ورد التوازن وايقاف البكاء على الأطلال، واستعادة الحرية والسيادة والاستقلال الى قرارنا الداخلي".