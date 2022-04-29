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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 نيسان 2022

29
APRIL
2022
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البناء:
ـ تصعيد في أوكرانيا… وموسكو ترفع نبرة إدانة الغارات الإسرائيليّة… وأردوغان في الرياض
ـ قائد الحرس الثوريّ: مستمرّون في دعم الشعب الفلسطينيّ وسنبقى إلى جانبكم لنصر قريب
ـ قرار أميركيّ سعوديّ لصرف النظر عن تأجيل الانتخابات يُلزم القوات والاشتراكيّ بتعطيل النصاب

الأخبار:
ـ الرياض تجبر الحريري على الدعوة إلى الاقتراع؟
ـ الصبر الروسي ينفد: الحرب العالمية بدأت
ـ إقطاعية «USAID» في شمال لبنان: «مؤسسة رينيه معوض»: موازنات متضخمة وشفافية غبّ الطلب.
ـ ميشال فرعون: من نائب إلى ماكينة «صنع النواب»
ـ ميزانيات كل الحملات الانتخابية لا تتجاوز 6 ملايين دولار: أولوية للدفع «كاش» على الإنفاق الإعلاني
ـ خسائر فادحة في الـ«باسكت» والـ«فوتبول»: الانتخابات تضرب الموسم الرياضي

اللواء:
ـ جلسة «القلوب المليانة»: نجا بوحبيب والثقة بين الحلفاء لم تنجُ!
ـ أمن الانتخابات أمام مجلس الدفاع اليوم.. وجلسة وداعية لحكومة ميقاتي في 5 أيار
ـ الجوازات.. آخر فصول الإنهيار!
ـ المساعدة في الأزمات واجب!

الجمهورية:
ـ آخر الجلسات قبل الإنتخابات
ـ الاختبار النيابي الأخير
ـ التيار الشيعي الثالث
ـ ١٠ ايجابيات عشية الانتخابات
ـ هل يعطل السفراء سيناريو الفوضى؟

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