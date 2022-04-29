عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 نيسان 2022

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البناء:

ـ تصعيد في أوكرانيا… وموسكو ترفع نبرة إدانة الغارات الإسرائيليّة… وأردوغان في الرياض

ـ قائد الحرس الثوريّ: مستمرّون في دعم الشعب الفلسطينيّ وسنبقى إلى جانبكم لنصر قريب

ـ قرار أميركيّ سعوديّ لصرف النظر عن تأجيل الانتخابات يُلزم القوات والاشتراكيّ بتعطيل النصاب

الأخبار:

ـ الرياض تجبر الحريري على الدعوة إلى الاقتراع؟

ـ الصبر الروسي ينفد: الحرب العالمية بدأت

ـ إقطاعية «USAID» في شمال لبنان: «مؤسسة رينيه معوض»: موازنات متضخمة وشفافية غبّ الطلب.

ـ ميشال فرعون: من نائب إلى ماكينة «صنع النواب»

ـ ميزانيات كل الحملات الانتخابية لا تتجاوز 6 ملايين دولار: أولوية للدفع «كاش» على الإنفاق الإعلاني

ـ خسائر فادحة في الـ«باسكت» والـ«فوتبول»: الانتخابات تضرب الموسم الرياضي

اللواء:

ـ جلسة «القلوب المليانة»: نجا بوحبيب والثقة بين الحلفاء لم تنجُ!

ـ أمن الانتخابات أمام مجلس الدفاع اليوم.. وجلسة وداعية لحكومة ميقاتي في 5 أيار

ـ الجوازات.. آخر فصول الإنهيار!

ـ المساعدة في الأزمات واجب!

الجمهورية:

ـ آخر الجلسات قبل الإنتخابات

ـ الاختبار النيابي الأخير

ـ التيار الشيعي الثالث

ـ ١٠ ايجابيات عشية الانتخابات

ـ هل يعطل السفراء سيناريو الفوضى؟