"الأخبار": تلاميذ العاملية «يطردون» السفيرة الأميركية

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كتبت "الأخبار":

اعتذرت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا عن عدم حضور حفل إفطار كانت مدرسة العامليّة – رأس النبع تنوي إقامته برعايتها وحضورها أمس، بعد اعتراض من تلامذة المدرسة والأهالي. وعلمت «الأخبار» أن المدرسة التي أصبحت بإدارة يوسف بيضون نجل الوزير السابق محمد يوسف بيضون طلبت مساعدة مالية من وكالة التنمية الأميركية (usaid)، فاشترطت الأخيرة إقامة حفل إفطار على شرف السفيرة على أن تعلن بنفسها عن تقديم المساعدة. وبعد تداول خبر حفل الإفطار اعترض التلامذة وأهاليهم، واعتبروا الخطوة استفزازية لهم وللمنطقة، وطالبوا بإلغاء الإفطار، ورفعوا يافطات وصوراً للشهيد قاسم سليماني على جدران المدرسة ما دفع شيا إلى الاعتذار، فيما أُقيم الإفطار في موعده أمس.