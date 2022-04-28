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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

جرح طرابلس مستمر بالنزف على ضحايا ومفقودي زورق الموت والتداعيات التي لا تزال ترخي بذيولها الثقيلة على المدينة فيما تواصل الوحدات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة من عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل برا وبحرا.

نيابيا وبعد تطيير الكابيتال كونترول من ساحة النجمة طار طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب من قصر اليونسكو بعدما رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وعلى التو إستعر التراشق الإعلامي بين رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان.

فباسيل رأى هناك مكنة حزبية في أستراليا سجلت الناس بشكل خاطئ والخطأ لم يأت من وزارة الداخلية وإذا كان هناك "شخص غبي" سجل الناس بطريقة خطأ فليتحمل مسؤوليته.

أما عدوان فقال إن باسيل هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا.

كل هذا يحصل فيما العد العكسي لإقتراع المغتربين قد بدأ مع اقتراب الموعد الأول لها في السادس من أيار المقبل.

وعشية هذا الموعد يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس المقبل في الخامس من أيار في السراي الحكومي.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

لم يكتمل نصاب الجلسة النيابية المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب فرفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أن نصاب السجال ما بعد الجلسة كان عالي التوتر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

النائب جبران باسيل اعتبر أن القوات تريد تحميل مسؤولية ما حصل في ملف إقتراع المغتربين للتيار فيما الواقع هو أن الماكينة القواتية في أستراليا هي التي أخطأت في تسجيل الناخبين وقال: ليدفعوا ثمن غبائهم فالغباء اضيف إلى أسلوبهم الميليشياوي.

في المقابل ردت القوات بلسان النائب جورج عدوان على من وصفه بوزير الخارجية الفعلي عبر ودائعه في الوزارات ولاسيما باسكال دحروج التي تتولي تنظيم الإنتخابات بدلا من وزير الخارجية.

كلام عدوان إستفز بو حبيب الذي خلع قفازاته الدبلوماسية وتوجه لنائب القوات بالقول: كنا سويا أيام الحرب وأنت من كان ظلا آنذاك وليس أنا ولا أحد يملي علي ما يجب فعله.

من سجال الجلسة النيابية إلى وداع الجلسات الحكومية قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال.

وفي هذا الإطار يعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل جلسة في السراي الحكومي هي الأخيرة قبل الإستحقاق الإنتخابي وعلى جدول أعمالها 40 بندا.

بعد إقرار مجلس النواب قانون المنافسة الذي طوى صفحة الوكالات الحصرية ومعها الاحتكار بما يمثل من سبب رئيسي لأغلب الأزمات المعيشية في الرغيف والدواء والغذاء والمحروقات سجل اليوم قرار قضائي جريء أصدره قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي وإستند فيه إلى قانون المنافسة وأعطى بموجبه الصلاحية لأي فرد أو شركة بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل وكيل واحد.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

هو ليس مجلس النواب ولا مجلس ممثلي الامة، بل مجلس العجز والفشل لا اكثر ولا اقل.. فمرة اخرى تثبت المنظومة الحاكمة انها، ومهما اختلفت اعلاميا مع بعضها بعضا، فان لعبة المصالح التي تجمع بينها اقوى من اي اختلاف او حتى ..خلاف! كتلة القوات اللبنانية دعت الى جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقا من بروز ثغرات كثيرة في الالية التنفيذية لانتخاب المغتربين، فتجاوب رئيس مجلس النواب ودعا الى عقد الجلسة. فماذا كانت النتيجة؟ الاكثرية النيابية تغيبت ولم تحضر الجلسة، فطار النصاب ولم يفتح الملف الساخن .

لكن، هل مسموح هذا الاستهتار بانتخاب المغتربين والمنتشرين علما ان الصرخات من بلدان الانتشار تتكاثر وتتزايد يوما بعد يوم؟ وهل ما عجز عنه التيار الوطني الحر بفشله في استحداث الدائرة السادسة عشرة لمنع تأثير اقتراع المغتربين في الداخل، عاد وحقق نجاحا نسبيا من خلال تفخيخ انتخاب المنتشرين وخلق مصاعب لوجستية امامه؟ الجواب هو نعم، والاكيد ان المنظومة الحاكمة بمعظمها يناسبها التخفيف من قوة الصوت الاغترابي، لأنها تخشى رغبته العارمة في تغيير الطبقة الفاشلة والفاسدة.

حياتيا، الازمات تتوالى وآخرها ازمة مبكية - مضحكة في آن . فقد اعلنت المديرية العامة للامن العام عن وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر، وذلك لان المديرية لم تعد قادرة على اصدار جوازات سفر جديدة قبل تأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع . وهو تمويل مفقود حتى الان على الاقل!

القرار يثبت مرة جديدة تحلل الدولة واهتراءها. فالدولة الفارغة معظم مؤسساتها من الموظفين بسبب سوء اوضاعهم المعيشية ، هل هي دولة حقا؟ والدولة العاجزة عن توفير القرطاسية البدائية لاعمالها الادارية هل هي دولة حقا؟ والدولة العاجزة عن تأمين الخدمات الاساسية والبديهية لمواطنيها في القرن الحادي والعشرين ، هل هي دولة حقا ؟

لذلك ايها اللبنانيون لا تترددوا في المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي . شاركوا بكثافة ، وعبروا بصوتكم عن رفضكم ممارسات هذه المنظومة الفاسدة . فالتغيير " بدو صوتك وبدو صوتك.. و ب 15 ايار خللو صوتكن يغير".

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

سياديون كما يدعون، ودعاة حياد، وحقوقيون وثوار ومرشحون للانتخابات، قرروا تحرير لبنان على طريقتِهم، ممن حرر الارض وحمى العِرض وهزم الاسرائيلي والتكفيري ومنع الحرب الاهلية، فذهبوا بمعاونةِ حزبِ الليكود الصهيوني الى الكونغرس الاميركي لطلبِ العونِ والمساعدة..

قد لا يحتاج اللبنانيون لتعدادِ اسماءِ هؤلاءِ فهم معروفون على المنابرِ وفي المتاجرِ وعلى وسائلِ التواصلِ والشاشات، مشكلتهم انهم يعيدون الكرة نفسها وبالاسلوبِ نفسِه والادواتِ ذاتِها ويتوقعون نتائج مختلفة، وهم المتخلفون عن الاحداثِ التي تعيشها المنطقة والعالم، ولا يزالون عند شعاراتِهم الخشبيةِ واساليبِهم الانعزاليةِ وتحريضاتِهم الطائفية، ويدعون حماية لبنان..

ولبنان هذا دمروه واحرقوا اقتصاده وبنيانه، تارة بعنوانِ تحريرهِ مما اسموه الاحتلال الايراني، وطورا بعنوانِ محاربةِ الفساد، وهم القابضون على رقابِ الدولةِ والاقتصادِ ابا عن جد، برعايةِ الاميركي الذي يحاصر البلاد ويخوض حربه ضد الشعبِ اللبناني ويمنع عنه كل خياراتِ الحل.. والخيار عند اللبنانيين، يحدِدون الحلول في صناديقِ الاقتراع.

اما الاداء السياسي المبني على المزايدةِ والاستعراضِ فلا حل له عند البعض، فيما حل بأهلِه اليوم انتكاسة جديدة، وخابت ظنون حزبِ القوات، فطير النصاب الجلسة النيابية المخصصة لدعواهم طرح الثقةِ بوزيرِ الخارجيةِ عبد الله بوحبيب..

وعن الثقةِ بالخيارات، والسيرِ على دربِ تحريرِ القدسِ والمقدسات، يتحدث الامين العام لحزبِ الله سماحة السيد حسن نصر الله في الاحتفالِ الذي يقيمه حزب الله في ذكرى يومِ القدسِ عند الرابعة ِوالنصفِ من عصرِ الغد..

وعصر اليومِ كانت غزة على موعد مع الذكرى، مستقبلة قائد الحرسِ الثوري اللواء حسين سلامي الذي اطل عبر الشاشةِ على اهلِ فلسطين مؤكدا خيار الجمهوريةِ الاسلاميةِ الوقوف الى جانبِهم حتى استعادةِ كاملِ ارضِهم وحقوقِهِم، وهو ما بات قريبا باذنِ الله..

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

“شبعنا كذب”.

أصلا، كل الهواء الإعلامي اللبناني، وكل المساحات التي توفرها مواقع التواصل، ومعها كل آذان اللبنانيين في لبنان وبلدان الانتشار… لم تعد تتسع لهذا الكم الهائل من الكذب.

“شبعنا كذب” في الموضوع السيادي، من خلال وهم الاحتلال الايراني، فيما التدخلات الخارجية الوقحة قائمة من كل حدب وصوب، “على عينك يا مواطن”.

“شبعنا كذب” في الموضوع الاقتصادي والمالي، فيما التهرب المفضوح مستمر من إقرار خطة التعافي، المقرونة بالكابيتال كونترول، وسائر القوانين الضرورية والإصلاحية، التي من أبرزها قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون كشف الحسابات والأملاك للعاملين في الشأن العام وقانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المقدم من العماد ميشال عون عام 2013.

“شبعنا كذب” في الشأن الانتخابي، من مرشحين كانوا حتى أمس القريب جزءا لا يتجزأ من السلطة والمنظومة بجميع أحزابها وحكوماتها ومجالسها النيابية ومؤسساتها الأخرى، قبل أن ينتقلوا اليوم إلى ضفة المحاضرة بالعفة.

“شبعنا كذب” في حق المنتشرين اللبنانيين… كذب كان على موعد اليوم مع جلسة الثقة التي طار نصابها على رغم إصرار التيار الوطني الحر على عقدها، حيث وضع النائب جبران باسيل النقاط على حروف القوات اللبنانية وافتراءاتها الدائمة في حق تيار كان المبادر إلى النضال من أجل إقرار حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع، ليرمى اليوم من قبل أركان المنظومة المعلنين والمستترين بأبشع الاتهامات وأكذبها.

ولأننا على مسافة 17 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

لم يكتمل نصاب جلسة مجلس النواب لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب على خلفية مراكز اقتراع المغتربين، لكن ما بعد عدم اكتمال النصاب، اندلعت حرب كلامية بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات جورج عدوان، باسيل وصف القوات بالغباء فيما رد عليه عدوان واصفا اياه بأنه وزير الخارجية بالأصالة مذكرا إياه برسالة مطران لوس انجلس في موضوع اقتراع المغتربين، وان هذا المطلب ليس مطلب القوات فقط .

موضوع الانتخابات، لم يكن الملف الوحيد المطروح اليوم : الملفات المطروحة المتمادية، من مالية وصحية وتربوية وغيرها، ستدخل في مدار عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد العمل وعطلة عيد الفطر المبارك، ولا عودة الى السياسة الا الخميس المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء .

والاسبوع المقبل سيكون الأخير ما قبل الدخول في مدار الانتخابات النيابية حتى الخامس عشر من الشهر المقبل ، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ ستكون كل الملفات في وضع " التعليق " ولاسيما منها الملفات المطروحة على مجلس النواب، وتحديدا خطة التعافي المالي والكابيتال كونترول .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو : اذا كانت كل الملفات مطروحة بصفة المعجل، فكيف ستكون بصفة المؤجل حتى ما بعد الخامس عشر من أيار ؟ وكيف ستتولاها حكومة تصريف أعمال في حال تأخر تشكيل الحكومة ؟ وإذا كانت الملفات المطروحة لم تستطع معالجتها حكومة كاملة الأوصاف، فكيف ستستطيع معالجتها حكومة تصريف أعمال ؟

البداية من جلسة اللانصاب..

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

اصبحت الهجرة غير الشرعية .. شرعية وبمسوغات إدارية رسمية , فمع إعلان المديرية العامة للأمن العام وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر بات اللبناني قيد الإقامة الجبرية إذا كان جواز سفره منتهي الصلاحية واجراء وقف العمل بالمنصة اتخذه الامن العام بعد مرض عضال مع الدولة التي امتنعت حتى اليوم عن تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة علما أن المسؤولين في المديرية تواصلوا منذ عام ألفين وعشرين مع الإدارات والمؤسسات الرسمية لإبرام العقود ، والتعجيل في تأمين التمويل.

ولكن حتى تاريخه لم يجر إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع بحسب بيان رسمي للأمن العام وتسبب فقدان جواز السفر والانتظار الطويل على أبواب المديرية بدخول سماسرة السوق السوداء ..والبيع الوهمي والشرعي على المنصة وقد تعقبت وحدة الاستقصاء في الجديد بعض هؤلاء الذين أوقف منهم الأمن العام مزورين وبينهم عسكريون فيما آخرون ما زالوا قيد الملاحقة. فهل تسمع السلطة إنذار الأمن العام اليوم؟

وهل يحق لها توجيه اللوم إلى مواطنين يفرون بلا جوازات بحرا وبرا ؟

فالأمن العام أجرى اليوم براءة ذمة ..ورمى بالمسؤولية على سلطة صادرت جوازات السفر ..وربما تسحب غدا الجنسية اللبنانية من حامليها اللبنانيين وهي نفسها تشرع السوق السوداء ..وتستدعي السماسرة إلى العمل وتمنحهم إقامة وأوراق مجاملة وحيث لا ثقة بالسلطة فإنها فتحت اليوم فرعا للثقة سقط بعدم تأمين النصاب فجلسة مجلس النواب لم يكتمل حضورها باقتصار الوصول على اربعة وخمسين نائبا فقط .

وإذا كان المتغيبون من الكتل ليسوا معنيين بسحب الثقة عن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب فإن " أم الصبي " النائبة ستريدا جعجع لم تحضر جلسة طلبتها بنفسها باسم القوات اللبنانية فتغيب مع نائب الجمهورية القوية زياد حواط وعوض النائب جورج عدوان عن الغياب بهجوم لاذع على وزير الخارجية فاعده " وزير الظل " لجبران باسيل. أما رئيس التيار فقد استحكم بالقوات مقيمين ومغتربين فاستعان بخبرته على رأس الدبلوماسية سابقا ليعطي القوات دروسا في تسجيل الخارج ويتهمهم بالأغبياء . وباتهام شبيه لكن بعرض دبلوماسي راق قدم الوزير المطلوب رأسه السياسي عبدالله بوحبيب مطالعته الاغترابية شارحا تقنيا أن التسجيل كان يتضمن خانة العنوان البريدي وأن البعض دون عنوانه بشكل غير صحيح ما أدى إلى تغيير مركز الاقتراع عما كان عليه عام ألفين وثمانية عشر أصاب بوحبيب في البر النيابي وتلكأ في بحر طرابلس مع كل الدولة التي تبحث فوق سطح البحر عن مفقودين هم في قعره ولم تطلب السلطة في اليوم السادس المعونة والمؤازرة الدولية والإقليمية للبحث عن الأشلاء على عمق أربعمئة متر وما خلا اتصال وزير الخارجية بعدد من السفراء فإن الحكومة لم تطور بحثها عن مساعدات من دول تملك غواصات أو آليات بحث مائية أو شركات متطورة تعمل على انتشال المفقودين وإن سحب البحر منهم الروح .ويوميا تنطلق عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الجيش اللبناني وطوافات جوية بمؤازرة قوات اليونفل لإجراء عمليات بحث منعدمة الفائدة والنتائج لأنها لا تقصد المكان المطلوب .. وتستعرض من دون أمل.