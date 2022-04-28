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وليد الخوري من فغال: برنامجي الانتخابي يتمحور حول قطاعي الصحة والتعليم

28
APRIL
2022
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 زار المرشح عن المقعد الماروني في دائرة جبيل كسروان النائب السابق الدكتور وليد الخوري بلدة فغال، حيث التقى الاهالي والفاعليات، وذلك في اطار جولاته على قرى وبلدات قضاء جبيل.

بعد النشيد الوطني كلمة ترحيبية لمختار البلدة ألفريد خيرالله، ثم القى الخوري كلمة اشار فيها الى أن "تكتل لبنان القوي تقدم بقوانين تهم اللبنانيين منذ ال 2005 أغلبيتها لم تقر وبقيت في ادراج اللجان النيابية ، فخطط الكهرباء والمياه والسدود تم تعطيلها من قبل من ينشطون بنشر الدعايات الانتخابية والحملات الإعلامية الكاذبة".

ولفت الى ان "التيار الوطني الحر منذ العام 2005 كان همه الاكبر القوانين الاصلاحية التي بدأ الآن المجتمع الدولي يطالب بها، بالرغم من الاعتراضات التي كانت في المجلس النيابي".

وأكد أن "برنامجه الانتخابي يتمحور حول قطاعي الصحة والتعليم اللذين يوليهما أهمية كبرى في ظل مشكلة تأمين أدوية الأمراض المستعصية".

وردا على سؤال بشأن عودة النازحين الى سوريا أكد أن "الهجمة التي شنت على الوزير باسيل عندما نادى بعودة النازحين ما زالت تردداتها تسمع حتى اليوم"، مشيرا الى ان "المنظمات الدولية وغير الحكومية تلعب الدور الأبرز للحؤول دون عودة النازحين إلى بلادهم".

وعن دوره في محاربة أزمة الكورونا، اشار الخوري الى ان "دوره كمستشار لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون للشؤون الصحية كان على صعيد الوطن، فتم بإيعاز من فخامته تأمين أسرة المرضى وتأمين الأدوية لأكبر عدد منهم، علما ان الوباء أثقل كاهل كافة البلدان لأنه كان وباء غير متوقع".

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