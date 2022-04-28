living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فريد البستاني للLBCI: أتعهّد أن أكمل المسار الذي بدأته

28
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حلّ النائب د. فريد البستاني ضيفاً على برنامج راس براس - LBCI و هذا أبرز ما قاله:


كان لي شرف تمثيل الشوف في المجلس النيابي في برلمان ٢٠١٨ وكان دوري تشريعياً ورقابيّاً و إنمائيّا أيضا.


أتعهّد أن أكمل المسار الذي بدأته. أنا وعدت ووفيت وربما بقيت نسبة ١٠٪ لم تتحقّق بسبب التعثّر الاقتصادي وجائحة كورونا.
أعدكم اليوم بأنّي سأكمل بالزخم نفسه، مهتمّاً بالإنماء، بالزراعة، بالسياحة، بالإقتصاد، والمشاريع وفرص العمل.


لدينا الكثير لإنجازه، وسأستمر بروح الإنفتاح للتعاون مع الكتل النيابيّة الاخرى كي يكون عملنا في المجلس النيابي أقوى.


رئيس الجمهورية هو الحكم وليس من يحكم وعندما اتخذت الحكومة قرار وقف دفع اليورو بوند استنكرنا هذا الامر كتكتل من جهة وكموقفي الخاص أيضًا.


الصفقات والاتفاقات الجانبية ليست في قاموس التكتل وقاموسي.
وعند كل استحقاق دستوري نجتمع معاً لمناقشة الامور.


لكل عملية تشكيل حكومة حقبة وظروف، واليوم الرئيس ميقاتي وحكومته يأخذونا الى اتفاق مع ال IMF الذي نحن بحاجة اليه لتخطي التعثرات، فلنضع المناكفات جانبًا ولننظر الى مصلحة الوطن.

 

خلاص لبنان الاقتصادي هو في الشراكة بين القطاع العام والخاص وكي ننجح يجب ان تعمل جميع الكتل معاً والنظام الاقتصادي الحر اثبت نجاحه عالميًا، فمقاربة المشاكل يجب ان تكون علمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout