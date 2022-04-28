فريد البستاني للLBCI: أتعهّد أن أكمل المسار الذي بدأته

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حلّ النائب د. فريد البستاني ضيفاً على برنامج راس براس - LBCI و هذا أبرز ما قاله:



كان لي شرف تمثيل الشوف في المجلس النيابي في برلمان ٢٠١٨ وكان دوري تشريعياً ورقابيّاً و إنمائيّا أيضا.



أتعهّد أن أكمل المسار الذي بدأته. أنا وعدت ووفيت وربما بقيت نسبة ١٠٪ لم تتحقّق بسبب التعثّر الاقتصادي وجائحة كورونا.

أعدكم اليوم بأنّي سأكمل بالزخم نفسه، مهتمّاً بالإنماء، بالزراعة، بالسياحة، بالإقتصاد، والمشاريع وفرص العمل.



لدينا الكثير لإنجازه، وسأستمر بروح الإنفتاح للتعاون مع الكتل النيابيّة الاخرى كي يكون عملنا في المجلس النيابي أقوى.



رئيس الجمهورية هو الحكم وليس من يحكم وعندما اتخذت الحكومة قرار وقف دفع اليورو بوند استنكرنا هذا الامر كتكتل من جهة وكموقفي الخاص أيضًا.



الصفقات والاتفاقات الجانبية ليست في قاموس التكتل وقاموسي.

وعند كل استحقاق دستوري نجتمع معاً لمناقشة الامور.



لكل عملية تشكيل حكومة حقبة وظروف، واليوم الرئيس ميقاتي وحكومته يأخذونا الى اتفاق مع ال IMF الذي نحن بحاجة اليه لتخطي التعثرات، فلنضع المناكفات جانبًا ولننظر الى مصلحة الوطن.

خلاص لبنان الاقتصادي هو في الشراكة بين القطاع العام والخاص وكي ننجح يجب ان تعمل جميع الكتل معاً والنظام الاقتصادي الحر اثبت نجاحه عالميًا، فمقاربة المشاكل يجب ان تكون علمية.