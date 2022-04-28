بلدية بيروت: دائرة المحافظة بدأت باستقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، “أن دائرة المحافظة في بيروت بدأت في استقبال طلبات مندوبي المرشحين للحصول على تصاريح تخولهم الدخول إلى أقلام الاقتراع، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الواقع في 29 ن?سان 2022 خلال فترة الدوام الرسمي ووفقا للشروط التالية:

1- تقديم الطلب من المرشح شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح.

2- تقديم الطلب من قبل مندوب اللائحة المكلف بموجب وكالة قانونية تتضمن الاجازة له بتقديم الطلبات واستلام التصاريح على أن تُوقع الوكالة من قبل جميع أعضاء اللائحة.

3- أن يكون المندوب من ناخبي الدائرة الانتخابية.

4- ترتيب أسماء المندوبين على نموذج خاص صادر عن المحافظة وفقا لتسلسل أقلام الاقتراع في الدائرة .

أما المستندات المطلوبة فهي كما يلي:

– صورة عن الهوية أو عن جواز السفر اللبناني الصالح بتاريخ تقديم الطلب.

– نسخة عن لائحة القيد الوارد فيها اسم المندوب وفقا للجداول الصادرة عن المديرية العامة للاحوال الشخصية.