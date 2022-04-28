تعميم من رئاسة الحكومة .. وهذه التفاصيل

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صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تعميم رقـم 2022/12، إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج.

وجاء في نص التعميم:

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 2001/30 تاريخ 2001/9/4 المتعلق بالطلب إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها، وبعد أن تبين أن العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات، لذلك، نؤكد على جميع الإدارات والمؤسسات العامة ضرورة إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها أو بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية أيا كانت صفتها.