درغام في لقاء للجنة المقيمين خارج عكار في "الوطني الحر": يحاولون الغاءنا بكل الوسائل والجواب في 16 أيار

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عقدت لجنة المقيمين خارج محافظة عكار في "التيار الوطني الحر" لقاء حواريا مع المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في عكار النائب أسعد درغام في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، تحت شعار "كنا ورح نبقى لعكار"، جرى في خلاله عرض لأهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب وضرورة المشاركة بكثافة والتعبير عن الرأي.

درغام

وشدد النائب درغام على "أهمية المعركة المقبلة"، واصفا اياها ب"المصيرية في ظل حرب الالغاء التي مارسوها علينا من خلال تعطيل كل المشاريع الاصلاحية التي تقدم بها التيار الوطني الحر"، مؤكدا أن "المشاركة واجب لتثبيت وجودنا ومنع الأخصام من النيل منا بالقوة المالية التي تدفع لشراء المرشحين والأصوات والضمائر بعد أن فشلوا بالنيل منا بالقوة".

وقال: "ها هم اليوم يستخدمون الوسائل الأخرى مستغلين حاجة الناس الذين أوصلوهم على مدارعقود من الفشل والهدر والفساد الى ما نشهده اليوم، فيتحدثون عن مكافحة الفساد وعن الحرية والديمقراطية ويقومون بإبتزاز الناس بحاجاتهم وإستخدام الرشوة".

وختم: "16 أيار ليس يوم نزهة ولا ترفيه عن النفس وانما واجب أخلاقي ودستوري لتحصيل الحقوق والسعي لمستقبل أفضل عبر التخلص من منظومة الفساد والخيارات كلها أمامكم، فلا يمكننا التراخي، بل نحن نعول على مشاركتكم الكثيفة والتصويت للوائح التيار الوطني الحر ما سيمكننا من رفع الحاصل الانتخابي وتأمين وصول أكبر عدد من النواب الى سدة البرلمان".