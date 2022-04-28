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الأمطار "راجعة"

28
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الجنوبية وتنخفض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي رطب عل الساحل مع اجواء مغبرة فوق لبنان تؤدي الى سوء في الرؤية وحالة عدم استقرار في المناطق الدخلية، نتيجة تأثر المناطق الشرقية بكتل هوائية مدارية تؤدي الى احتمال تشكل مزن ركامية ماطرة في تلك المناطق، واعتباراً من مساء يوم الجمعة نتأثر بكتل هوائية حارة نسبياً وتنحسر يوم الاحد.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً بسب تشكل الضباب بدءاً من مستويات منخفضة، تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الجنوبية وتنخفض نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود الـ7 درجات، وتكون مترافقة برياح ناشطة محملة بالغبار تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا مع نسبة رطوبة منخفضة، لذا نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تقارب معدلاتها على الساحل، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ويتشكّل الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 25 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في زحلة من 13 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط الى سيء إجمالا بسبب الغبار والرطوبة المرتفعة والضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 75 و 95 %.
- حال البحر: منحفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:52
- ساعة غروب الشمس: 19:19

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