إنتخابات 2022- البناء: أجهزة أمنية غربية وعربية وخليجية تقوم بالاتصال بالناخبين اللبنانيين لانتخاب اللوائح المدعومة من القوات والسنيورة

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتصاعد المخاوف من تطيير الانتخابات في ربع الساعة الأخير بسبب الحوادث الامنية المتلاحقة، رغم تأكيد أكثر من مصدر رسمي وحزبي لـ»البناء» حصولها في موعدها رغم التوتر الأمني الحاصل الذي يبقى تحت السيطرة حتى الآن، وتشديدها على أن الأجهزة الأمنية كافة حاضرة ومستعدّة لتوفير الامن والاستقرار خلال مرحلة الانتخابات.

وعلمت «البناء» أن أجهزة أمنية غربية وعربية وخليجية تقوم بالاتصال بالناخبين اللبنانيين في الخارج لتحفيزهم على انتخاب اللوائح المدعومة من القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة ومنظمات المجتمع المدني التابعة للسفارة الأميركية، وتوجيه تهديدات ضمنيّة لهم بعواقب التصويت للوائح المدعومة من حزب الله وحلفائه.