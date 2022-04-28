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البناء: لهذه الأسباب تمارس الضغوط الدولية على لبنان لإبقائهم... إعطاء المساعدات للنازحين السوريين في البلد سيشجّعهم على البقاء فيه

28
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر سياسية مطلعة على ملف النازحين لـ»البناء» الى أن «الضغوط الخارجية الاميركية – السعودية – الأوروبية حالت دون تمكن الدولة اللبنانية من حل أزمة النزوح بالتعاون مع الدولة السورية التي أبدت تجاوبها مع طلب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لإعادة النازحين الى سورية».

واتهمت المصادر قوى الغرب الأميركي والأوروبي ودول الخليج بتعمّد إبقاء النازحين في لبنان لأسباب ديموغرافية وأمنية وجغرافية وسياسية واجتماعية لا سيما أن وجود مليون ونصف لاجئ سوري في دولة صغيرة كلبنان تعاني من انهيارات اقتصادية ومالية ونقدية سيعمق هذه الأزمات ويأخذها الى الانهيار الكبير، كما يساهم في سياسة الحصار والعقوبات التي تستخدمها هذه القوى ضد لبنان».

 

كما اتهمت المصادر أطرافاً داخلية سياسية وحكومية وأمنية بالتماهي مع المخطط الخارجي من خلال النأي بالنفس عن ازمة النزوح، وتساءلت المصادر: لماذا لا تتخذ الأمم المتحدة قراراً بتحويل المساعدات الاممية للنازحين السوريين الى سورية؟ طالما أن أغلب الاراضي السورية باتت محررة من الإرهابيين وآمنة وجاهزة لاستقبال اهلها؟ مشددة على أن إعطاء المساعدات للنازحين السوريين في لبنان سيشجّعهم على البقاء في لبنان وعدم التفكير بالعودة.

 

وتخوّفت المصادر من ارتفاع الحوادث الامنية وإعادة النشاط الإرهابي في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

البناء
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