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عناوين الصحف ليوم الخميس 28 نيسان 2022

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الأخبار: «ست نايلة - ليكس»

الألمان يخوضون انتخابات لبنان: التغيير بالكتائب والقوات والاشتراكي!

فراس أبيض: لم أفعل شيئاً حتى الآن

معركة الغاز تحتدم | روسيا للأوروبيين: الدفع بـ«الروبل» أو القطيعة

 

 

 


الديار: الرهانات الاميركية الخليجية الانتخابية انحصرت «بتشليح» حزب الله مقعداً شيعياً واحداً
توزيع المساعدات السعودية الفرنسية خارج الدولة...من يحمي صاحب «قارب الموت»؟
بري بدد هواجس جنبلاط الانتخابية «والرشى» المالية تغزو كل الدوائر؟

 

 

 

 

البناء: بوتين: نجحنا عسكرياً واقتصادياً وسنستمر… وغازبروم تقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا / العالم وفلسطين ولبنان: استعدادات لإحياء يوم القدس غداً… ومواقف لنصرالله / نصاب أم لا نصاب… ثقة أم لا ثقة… الانتخابات في موعدها في لبنان والمغترب /

 

 

 

 

النهار: لبنان تحت "سباقات" العبور إلى 15 أيار

 

 

 


الجمهورية: باريس: مبادرة ماكرون أولوية

الإنتخابات والإضطرابات المتنقلة

 

 

 

 

نداء الوطن: عون يغمز من قناة بري: جهات في السلطة هدفها تأزيم الوضع
أهالي ضحايا المرفأ لوزير "الثنائي": "خادم مطيع" لحماية القتلة!

 

 

 


اللواء: «الكباش الانتخابي»: الثقة لـبوحبيب بثوب مسيحي!
استياء دولي من عجز المسؤولين.. ولبنان يطلب مساعدة خارجية لانتشال «زورق الموت»

 

 

 

 

l'orient le jour: ُAu Liban, la course à la présidentielle est lancée

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