living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 28 نيسان 2022

28
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبيّة إن الرئيس الروسي وضع أول أيار موعداً لبدء هجومه الثاني عسكرياً انطلاقاً من أوديسا بالتزامن مع بدء هجومه المعاكس اقتصادياً ببدء تطبيق صارم لمعادلة الغاز والروبل. وتوقعت موجة من الفك والتركيب للمواقف الأوروبيّة تحت تأثير هاتين الموجتين.

 

خفايا

قالت مصادر مقرّبة من تيار المستقبل إن اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات شكّل فرصة لكشف الذين طعنوه وغدروا به ولمحاسبتهم وفي الانتخابات سيدفعون ثمن ذلك من شقيقه بهاء إلى رفيق دربه الرئيس فؤاد السنيورة وصولاً للحليف سمير جعجع.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تساءلت مصادر نفطية عن أسباب فحص فيول الكهرباء خارج لبنان، وليس في لبنان، مع الكلفة العالية، في ظل الأزمة المالية الخانقة؟!


غمز
يجري توزيع أدوار بين دوائر وزارة المال وحاكمية المركزي والمصارف في ما خص حقوق الموظفين والمودعين على حدّ سواء..


همس
اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية..

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم أن ندي رياض سلامة غادر لندن وانتقل للإقامة ووالدته ندى في دبي. وتردد أن تحقيقاً قضائياً يتعلق بثروة العائلة سُيفتح قريباً في بريطانيا.

 

شكا مرشحون على لائحة «للناس» المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، الضنية، المنية) من أداء ماكينة العزم الإعلامية واللوجستية لتركيزها على المرشحين سليمان عبيد (ماروني)، وقيصر خلاط (روم) وعلي درويش (علوي) على حساب المرشحين السنّة الثمانية في اللائحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout