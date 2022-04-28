أسرار الصحف ليوم الخميس 28 نيسان 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبيّة إن الرئيس الروسي وضع أول أيار موعداً لبدء هجومه الثاني عسكرياً انطلاقاً من أوديسا بالتزامن مع بدء هجومه المعاكس اقتصادياً ببدء تطبيق صارم لمعادلة الغاز والروبل. وتوقعت موجة من الفك والتركيب للمواقف الأوروبيّة تحت تأثير هاتين الموجتين.

خفايا

قالت مصادر مقرّبة من تيار المستقبل إن اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات شكّل فرصة لكشف الذين طعنوه وغدروا به ولمحاسبتهم وفي الانتخابات سيدفعون ثمن ذلك من شقيقه بهاء إلى رفيق دربه الرئيس فؤاد السنيورة وصولاً للحليف سمير جعجع.



اللواء: أسرار

لغز

تساءلت مصادر نفطية عن أسباب فحص فيول الكهرباء خارج لبنان، وليس في لبنان، مع الكلفة العالية، في ظل الأزمة المالية الخانقة؟!



غمز

يجري توزيع أدوار بين دوائر وزارة المال وحاكمية المركزي والمصارف في ما خص حقوق الموظفين والمودعين على حدّ سواء..



همس

اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية..



نداء الوطن: خفايا

عُلم أن ندي رياض سلامة غادر لندن وانتقل للإقامة ووالدته ندى في دبي. وتردد أن تحقيقاً قضائياً يتعلق بثروة العائلة سُيفتح قريباً في بريطانيا.

شكا مرشحون على لائحة «للناس» المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، الضنية، المنية) من أداء ماكينة العزم الإعلامية واللوجستية لتركيزها على المرشحين سليمان عبيد (ماروني)، وقيصر خلاط (روم) وعلي درويش (علوي) على حساب المرشحين السنّة الثمانية في اللائحة.