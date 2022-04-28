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المكاري: النازحون السوريون يأكلون كل شيء في البلد

28
APRIL
2022
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

رأى وزير الإعلام زياد المكاري أن «النازحين السوريين يأكلون كل شيء في البلد، وهو موضوع خطير في حال لم تتمّ معالجته وسندخل في مشكلة كبيرة جداً، وما من بلد يمكنه أن يتحمل حوالى مليوني لاجئ سياسيّ، في حين أن سكانه كثر ومساحته صغيرة وموارده قليلة، وليست هناك جدية لدى السياسيين لحل هذا الامر.

رئيس الجمهورية تحدّث عن الأمر في جلسة الحكومة الاخيرة ورفع صوته وسيترجم الموضوع في مؤتمر في أوائل أيار عن النازحين السوريين سيعقد في بيروت»، مضيفاً أن «كل الدول تريد حماية أراضيها الا نحن لم نستطع حماية بلدنا، والأهم ان جميع النازحين السوريين في لبنان ينتخبون الرئيس السوري بشار الأسد، وهم يزورون سورية ويعودون الى لبنان، وهذه فضيحة عالميّة».

البناء
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