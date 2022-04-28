البناء: تحذير من إثارة الفتن والمسّ بالاستقرار والسلم الداخلي

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

حذّرت مصادر سياسية عبر «البناء» من تحوّل فاجعة زورق الموت الى جرح وطني جديد بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، وما سيتبعها من تجاذبات سياسية وقضائية وروايات متناقضة واحتجاجات وردّات فعل شعبية واستغلال سياسي ودخول طابور خامس على الخط للاستغلال السياسي ووضع الزيت على النار وإثارة الفتن والمسّ بالاستقرار والسلم الداخلي. داعية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لحسم الموضوع والإسراع بالتحقيقات والإعلان عن نتائجها وكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات والاقتصاص من المسؤولين لتبريد الاحتقان وتهدئة الشارع. لكن المصادر دعت أهالي الضحايا ووسائل الإعلام والسياسيين للابتعاد عن الاستغلال وترك التحقيق يأخذ مجراه.