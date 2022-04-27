"كان بدن ياني أعمل يلي هني بيطلبوا"... بو حبيب: حاضر لجلسة الثقة

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عشية جلسة مجلس النواب لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، أكّد أنه "حاضر لجلسة الثقة للرد على جميع الأسئلة بكل شفافية".

وقال: "هدفنا إجراء إنتخابات المغتربين"، معتبراً أن "السفراء غير معصومين عن الخطأ".

وفي مقابلة تلفزيونية، أشار بو حبيب إلى أنّ "القوات اللبنانية" قامت قيامتها بسبب zip code المرتبط بإنتخابات المغتربين"، مضيفاً: "تحدث معي الدكتور سمير جعجع وعقيلته والنائب جورج عدوان ولكن لا أستطيع أخذ تعليمات من حزب لتطبيقها إلاّ من مجلس الوزراء أو محكمة "كان بدن ياني أعمل يلي هني بيطلبوا مني".

ولفت إلى أنّ "مصاريف الانتخابات النيابية أكثر مما كنا نتوقعه وسنقوم بتسوية في مجلس الوزراء".