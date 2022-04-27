آلان عون في لقاء مع أهالي حارة حريك: لا تصوّتوا لأي مرشح لا يلتزم أمامكم مسبقاً بتوزيع عادل للخسائر يحمي المودعين، فما ينتظر المجلس المقبل من قرارات على هذا الصعيد هو مصيري

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في لقاء جمعه بأهلي حارة حريك، قال النائب آلان عون: "رغم كل الاحباط واليأس الذي اصاب الكثيرين جراء ما حصل من انهيارات، لن نيأس وسنبقى نعمل لكي نخرج من النفق المظلم ونعود الى حالة االتعافي. نحن أمام ورشة إعادة بناء نظام إقتصادي ومالي ومصرفي جديد، ويجب أن نرسي نظام سياسي جديد على انقاض كل ثغرات النظام السابق الذي أظهر فشله وعقمه".

وتابع عون: "لا تصوّتوا لأي مرشح لا يلتزم أمامكم مسبقاً بتوزيع عادل للخسائر يحمي المودعين ولا يتبنّى خطة واقعية وليس فقط شعبوية لإعادة تكوين الفجوة المالية لإعادة أموالهم، وما ينتظر المجلس الجديد من قرارات على هذا الصعيد هو مصيري".