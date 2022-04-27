"أوعا حدن يضحك عليكن".. كنعان: هذا ما نقوله لمن يعتقد انه قادر على دفننا

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اعتبر النائب ابراهيم كنعان ان "الانتخابات النيابية هي المفصل لتأمين استمرارية التيار الوطني الحر من خلال رجال يقفون في المجلس النيابي والحكومة ويفعلون ولا يهربون من المسؤولية".

وشدد كنعان من هيئة قضاء المتن في التيار على ان "انتخابات ٢٠٢٢ أهم من الـ٢٠٠٥ ومن يعتقد انه قادر على دفننا نقول له نحن نولد من جديد".

وتابع: ""أوعا حدن يضحك عليكن" فمعركتنا في المتن الشمالي ليست معركة مقعد بل لائحة كاملة والتيار لا يفرّق بين حزبي وآخر".

واضاف كنعان: "ننظر الى الخصم في عينه لأننا "فينا" وعملنا ومعركتنا للإصلاح كانت في وجه الجميع والحقيقة لا يمكن دفنها".