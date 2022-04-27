انخفاض في دولار Sayrafa اليوم!

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لهذا اليوم 71,500,000$ واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".



وأضاف البيان، "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".



وكان بلغ أمس حجم التداول 67,500,000$ سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.