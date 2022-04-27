بوشكيان زار جمعية الصناعيين مهنئا: المسؤولية كبيرة

زار وزير الصناعة جورج بوشكيان جمعية الصناعيين اللبنانيين مهنئاً مجلس الادارة الجديد برئاسة سليم الزعني، متمنياً لهم “النجاح في المهام الموكلة اليهم”.

وقال بوشكيان: “في هذه المرحلة المسؤولية كبيرة ونحن لنا ثقة بجمعية الصناعيين وسنبقى على تعاون وتنسيق وشراكة لتدعيم القطاع الصناعي وتقويته خدمة للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني”.

من جهته، أكد الزعني على “التعاون الكامل بين الجمعية ووزارة الصناعة لتحقيق مطالب الصناعة ومتطلبات تقوية القطاع خصوصاً انه في هذه الازمة يشكل ركيزة أساسية للتعافي والنهوض”.

ولفت بيان للجمعية إلى أنه “خلال اللقاء، دار نقاش طويل حول الامور الاساسية والملحة للقطاع الصناعي التي تركزت على مواضيع عدة تم الاتفاق حولها وهي:



– العمل على تأمين الطاقة للقطاع خصوصاً ان هذا الموضوع يشكل تحدياً كبيراً للصناعة الوطنية ولا بد من ايجاد بدائل مناسبة وفي وقت سريع.



– إعطاء موضوع تأهيل وتطوير مناطق صناعية حديثة أولوية قصوى كون هذا المطلب يشكل مرتكزاً أساسياً للحفاظ على القطاع ونموّه وتطوّره.



– وضع مخطط لدى الصناعيين للاستثمار في النفايات عبر الفرز واعادة التدوير.



وأشار البيان إلى انه “تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل وعقد اللقاءات من أجل بلورة أفكار جديدة تخدم القطاع الصناعي، وكذلك لمتابعة مختلف متطلبات ومطالب القطاع الصناعي”.