انتخابات 2022-سليم عون من حوش الأمراء: زحلة ستبقى وفيّة لنهج التيار...وسنقف إلى جانب الزحليين والبقاعيين في هذه المحنة

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استقبل صاحب مطعم كلّاس السّيّد كميل كلّاس هيئة حوش الأمراء في التّيار الوطنيّ الحرّ في لقاء مع المرشّح عن المقعد الماروني في زحلة النّائب سليم عون بحضور بعض المنسّقين ومديرة ثانويّة حوش الأمراء السّيدة جومانا الحايك والتّياريين.

أكّد النّائب سليم عون خلال اللّقاء ضرورة المشاركة في الإنتخابات النيابية بكثافة رداً على الحملة التي طاولت الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ والتأكيد أن زحلة ستبقى دائما وفيّة لنهج التيار. كما وأعرب عن وقوفه إلى جانب الزحليين والبقاعيين في هذه المحنة الإقتصاديّة الخانقة.

وشدّد على ضرورة استقلالية القضاء لمحاسبة الفاسدين وسارقي المال العامّ لبلوغ التّعافي المالي وتطبيق التدقيق الجنائي الذي سيكشف السّياسات المالية التي أدت إلى الإنهيار.

وقال عون، أنه في النّهاية يبقى التّيار المدافع الأول عن حقوق المودعين في وجه حيتان المال والسّياسة.