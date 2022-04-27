توقيف الرأس المدبّر في ترويج عملة أجنبية مزيّفة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بلاغ جاء فيه: "بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج عملة أميركية مزيّفة، ونتيجة المتابعة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هويّة مشتبهٍ بهما ومكان وجودهما".



وأضاف، "بتاريخ 24-4-2022، وبعد عملية رصد وتعقّب، أوقفتهما قوّة من المفرزة في عاليه وبمهرية - الشوف، وهما كلُّ من: م. ش. (من مواليد عام 1997، سوري) الرأس المدبر، م. ف. (من مواليد عام 1996، سوري) معاونه".



وتابع، "بتفتيش منزل الرأس المدبّر، ضُبِطَ أوراق نقدية أميركية مزيّفة بقيمة 88000 دولار أميركي من فئتي الـ50 والـ100 دولار، مخبّأة بطريقة احترافية داخل خزنة مركّزة على حائطٍ في مكان إقامته ومغطّاة بـورق جدران "papier peint".

وأردف البلاغ، "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة ترويج العملة المزيّفة".



وزاد: "كذلك أوقفت القوّة زوجة (م. ف.)، المدعوّة: - ت. ر. (من مواليد عام 2004، سورية) بجرم دخول البلاد خلسة".



وختم البلاغ بالقول، "أودع الموقوفون القضاء المختص، بناءً على إشارته".