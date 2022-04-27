living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى افتتح ورشة عمل لإعادة إعمار الابنية المتضررة: الجيش هو الضامن لانتطام الأمن والسلم ولن نسمح لأحد أن يمس هيبته

27
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى صباح اليوم، في المكتبة الوطنية في الصنائع، ورشة عمل بالشراكة مع المكتب الإقليمي للأونيسكو ونقابة المهندسين في بيروت ومحافظة بيروت، تناولت خطة إعادة إعمار الأبنية والمناطق المتضررة جراء انفجار 4 آب.

وألقى المرتضى كلمة لفت فيها إلى "الكارثة الكبرى التي وقعت في عرض البحر قبل أيام، وأدت إلى وقوع عشرات الضحايا من أبناء طرابلس"، مؤكدا "وجوب حصول تحقيق دقيق وموضوعي وسريع في هذه القضية".

وحذر من أن "بعض الأجندات الداخلية والأخرى الخارجية حاولت الاستثمار في هذه القضية من أجل ضرب معنويات الجيش وتشويه صورته في محاولة بائسة للحيلولة دونه والاستمرار في أداء دوره على مستوى حفظ الأمن والسلم الأهلي"، وقال: "هذا ممنوع ولن نسمح به".

وشدد على أن "وزارة الثقافة سوف تستمر في حماية التراث العمراني لمدينة بيروت ولسائر المدن والمناطق في لبنان"، محذرا من أن "في لبنان غالبا، يتربص بنا الشر ليستغل أزماتنا ونكباتنا من أجل خلق أزمات ونكبات أكبر منا". وأكد "شراكة الوزارة مع الأونيسكو التي تتميز بالقدرة ونظافة النيات والشفافية، والأهم بالحرص على مساعدة لبنان في سعيه إلى حفظ موروثه التراثي والأثري".

عبود
وحضر الورشة الى المرتضى، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي عرض لالية العمل التي واكبها منذ انفجار 4 آب وحتى اليوم، واللقاءات التي أجراها مع كل مسؤول ومعني بالابنية التراثية، اضافة الى الجمعيات والمنظمات حيث كان محور اللقاء الاساس المحافظة على النسيج العمراني لمدينة بيروت وإرثها الثقافي.

فارينا
من جهتها، قالت مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا: "اليونسكو تواصل دعم لبنان في جهوده للبناء بشكل أفضل، والذي لا يمكن تحقيقه إلا عندما نعمل معا ونجمع مواردنا وخبراتنا. ولتحقيق هذه الغاية، ترتبط خطة العمل ارتباطا مباشرا بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في لبنان (3RF)".

أضافت: "المشروع الذي نفذته اليونسكو مع مختبر بيروت الحضري في عام 2021، وضع المعايير لتحديد التراث العمراني الحديث في بيروت، وبناء عليه تم تنفيذ خريطة للتراث العمراني الحديث في جزء كبير من المنطقة المتضررة، توفر رؤية أوضح لتراث المنطقة التي ستبنى عليها مناقشات اليوم للوصول الى خطة العمل المرجوة، التي يعمل على تصميمها وصياغتها معهد باريس بتفويض من اليونسكو، بدعم من فريق خبراء محلي".

الورشة
وعرضت ورشة العمل مدى التقدم في إعادة الإعمار في المناطق المتضررة ودراسة وتحليل للتراث العمراني. كما تم مناقشة الاحتياجات واقتراح الحلول أو التوصيات لتطوير خطة عمل، مع مداخلات لبلدية بيروت، والجيش اللبناني، والمديرية العامة للآثار، ونقابة المهندسين.

واختتمت بمحادثات جمعت المشاركين المعنيين ضمن مجموعات عمل، قدموا من خلالها رؤيتهم لخطة العمل، كما المشاكل والحلول.

يذكر ان الورشة ضمت عددا من الفاعليات المعنية يتقدمهم ممثل عن قائد الجيش، نقيب المهندسين ناصر ياسين، رئيس بلدية مدينة بيروت جمال عيتاني وحشد من المهندسين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout