انتخابات 2022-آلان عون من رأس الحرف: العيش المشترك في الجبل هو خيار وقناعة لدينا ونجسّده في سلوكنا وتفاعلنا كمجتمع واحد رغم تنوّعنا

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شارك النائب آلان عون في قداس الأحد في كنيسة سيدة الإنتقال في رأس الحرف الذي ترأسه الأب شربل رعد وحضره رئيس البلدية الاستاذ انطوان الاسمر وحشد من أبناء الرعية وكان له بعدها لقاء مع الأهالي، قال فيه: "العيش المشترك في الجبل هو خيار وقناعة لدينا ونجسّده في سلوكنا وتفاعلنا كمجتمع واحد رغم تنوّعنا.

ومسؤولية الحفاظ عليه يتحمّلها كل طرف فهي علاقة في الاتجاهين واذا لم يشعر كل واحد منّا بالراحة وبالإطمئنان وبالمساواة، فهذا يحدث خلل في وحدتنا".

وشرح النائب عون المعطيات حول الوضع الاقتصادي والخطة الانقاذية المطلوبة للخروج منه والفلوس الى خالة التعافي المنتظرة".