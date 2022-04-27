مذكّرة توقيف بحق إعلامية لبنانية...بعد "تعرضّها" للسيد نصرالله!

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أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات مذكرة توقيف غيابية في حق الإعلامية ماريا معلوف في الدعوى المقامة ضدها من المحامي أشرف الموسوي ومجموعة من المحامين على خلفية تعرضها بالقدح والذم والتحريض على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

وقد ورد في القرار الظنيّ أنه "بتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدمت معلوف نتيجة أعمال وكتابات على تعريض لبنان واللبنانيين لخطر أعمال عدائية وعلى إثارة النعرات المذهبية. وتقرر وفقاً للمطالعة ايجاب محاكمتها امام محكمة الجنايات في بيروت وتضمينها الرسوم والنفقات وإيداع الأوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لايداعها مرجعها".