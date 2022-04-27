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إعتصام لأهالي ضحايا زورق طرابلس للمطالبة بانتشال الجثث: مشكلتنا ليست مع الجيش انما مع الضابط المسؤول

27
APRIL
2022
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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بقطع الطرق المؤدية الى مرفأ طرابلس من قبل عدد من اهالي ضحايا “مركب الموت”، ونفذوا اعتصاما أمام بوابة المرفأ، مطالبين بانتشال الزورق والجثث .

وألقى أبو تيمور دندشي كلمة باسم الاهالي اكد فيها ان “لا مشكلة لدى اهالي الضحايا مع الجيش ، فعناصره هم اخوتنا وابناؤنا ويعانون ما نعانيه من هذه الضائقة الاقتصادية الصعبة، وما يتقاضونه لا يكفيهم. مشكلتنا مع هذه الطبقة السياسية الحاكمة التي سرقت البلد وأفقرت الناس وأوصلتنا الى هذا الانهيار الكبير مما دفع اهلنا الى المغامرة بانفسهم وعائلاتهم للهروب من هذا الوضع الصعب نحو وطن يعيشون فيه بكرامة”.


وقال :” هناك أكثر من 120 معبرا غير شرعي على الحدود البرية مع سوريا مشرعة لتهريب السلاح والمخدرات والبشر ولم نسمع عن توقيف او قتل مهرب واحد، فيما نحن الذين حاولنا الهروب من هذا الجحيم في لبنان قتلونا وقتلوا اخوتنا ونساءنا.

أضاف:”ان اخي رائد دندشي ليس مهربا كما يدعون، فكيف يكون مهربا ويأخذ معه أولاده ونساءه وأولاد عمه ، كيف يكون مهربا ويضحي بنفسه وبأولاده، أخي ضحية سياسيي هذا البلد الذين جوعونا وجلبوا لنا الفقر والذل”.

وختم:” نريد مقابلة قائد الجيش فالمشكلة ليست مع الجيش انما مع الضابط المسؤول عن قتل اهلنا، نريد مقابلة قائد الجيش ولا نقبل بالتواصل مع اي سياسي، تواصلنا فقط مع اللواء محمد الخير ومشكور على جهده”.

بدوره ،عميد دندشي قال:” انا أب لاطفال لا يزالون في المركب في قاع البحر نريد جثثهم، لندفنها ونرتاح، ولن نهدأ ولن تتوقف تحركتنا قبل انتشال الزورق الذي في داخله اولادنا ونساؤنا”.

 

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