مذكرة توقيف في حق ماريا معلوف

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على خلفية الاخبار المقدم من قبل المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين والاعلاميين احمد طالب، شوقي عواضة، خليل نصرالله، حسين مرتضى، ونبيه عواضة امام النيابة العامة العسكرية ضد الاعلامية ماريا معلوف بجرم الخيانة الوطنية واستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الاتصال والتطبيع مع العدو الصهيوني وذلك من خلال المقابلة التلفزيونية التي اجرتها معلوف مع الناطق بلسان جيش العدو الصهيوني افيخاي ادرعي



وبعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عليها، أصدرت اليوم القاضية نجاة ابو شقرا قرارها الظني ظنت بموجبه بإدانة المدعى عليها بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة "اسرائيل" والظن بها بموجب المادة 295 عقوبات والتي تتحدث عن اضعاف الشعور القومي وايقاذ النعرات العنصرية والمذهبية وقد صدر بموجب القرار مذكرة توقيف غيابية بحقها .